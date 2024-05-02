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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Источник сообщил о снижении погрузки на сети РЖД в апреле на 3,6 %

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2024 года снизилась на 3,6% в годовом исчислении, до 3390,8 тысячи тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Это соответствует 101,7 млн тонн за месяц.

План погрузки на апрель составлял 3421 тысячу тонн в среднем в сутки. По данным источника, среднесуточная погрузка на май запланирована на уровне 3422 тысячи тонн.

РЖД
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