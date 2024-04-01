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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Источник сообщил о снижении погрузки РЖД в марте на 3,5%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в марте 2024 года снизилась на 3,5% по сравнению с мартом 2023 года, до 3395,9 тысячи тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании.

Это ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌соответствует 105,3 млн тонн за месяц.

По данным собеседника агентства, план погрузки на март РЖД выполнили, он составлял 3390 тысяч тонн в среднем в сутки. Среднесуточная погрузка на апрель запланирована на уровне 3421 тысяче тонн.

РЖД
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