РЖД подтвердили сокращение погрузки в апреле на 3,6%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2024 года, по оперативной информации, составила 101,7 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают РЖД.

Грузооборот за апрель 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,9% и составил 211 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 5,5% и составил 260,1 млрд т-км.

Погрузка за январь-апрель 2024 года, по оперативным данным, составила 397,6 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За четыре месяца железными дорогами было погружено: каменного угля - 115,1 млн тонн (-5,3% к январю-апрелю 2023 г.), кокса - 3,9 млн тонн (+4,4%), нефти и нефтепродуктов - 70,4 млн тонн (-2,4%), руды железной и марганцевой - 35,6 млн тонн (-6,4%), черных металлов - 21,4 млн тонн (-5,3%), лома черных металлов - 3,2 млн тонн (-18%), химических и минеральных удобрений - 22,6 млн тонн (+11,4%), цемента - 6,8 млн тонн (-0,8%), лесных грузов - 9,4 млн тонн (+0,4%), зерна - 11 млн тонн (+6,7%),строительных грузов - 36,1 млн тонн (-14,6%), руды цветной и серного сырья - 5,3 млн тонн (-9,2%), химикатов и соды - 7,1 млн тонн (-1,1%), промышленного сырья и формовочных материалов - 10,4 млн тонн (+22,4%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 39,2 млн тонн (+2,4%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,6% и составил 840,2 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,9% и составил 1041,3 млрд т-км.

"Негативное влияние на объемы погрузки массовых грузов оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сохранявшийся в апреле невысокий спрос на перевозки угля в порты Юга, а также сокращение предъявления строительных материалов на фоне завершения крупных инфраструктурных проектов", - объяснили РЖД.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД в апреле 2024 года снизилась на 3,6%, до 3 390,8 тысячи тонн. План погрузки на апрель составлял 3 421 тысячу тонн в среднем в сутки. Среднесуточная погрузка на май запланирована на уровне 3 422 тысяч тонн.