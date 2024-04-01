РЖД подтвердила снижение погрузки в марте на 3,5%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в марте 2024 года составила 105,3 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем в марте 2023 года, сообщают РЖД.

Грузооборот за март 2024 года снизился в годовом измерении на 6,8% и составил 220,4 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 7% и составил 273,5 млрд т-км.

Погрузка за январь-март 2024 года, по оперативным данным, составила 295,9 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, за 3 месяца железными дорогами было погружено: каменного угля - 86,8 млн тонн (-5,4% к январю-марту 2023 г.), кокса - 2,9 млн тонн (+4,6%), нефти и нефтепродуктов - 53,3 млн тонн (-1,7%), руды железной и марганцевой - 26,5 млн тонн (-5,7%), черных металлов - 15,9 млн тонн (-4,4%), лома черных металлов - 2 млн тонн (-19,5%), химических и минеральных удобрений - 17,1 млн тонн (+12,1%), цемента - 4,6 млн тонн (+1%), лесных грузов - 7 млн тонн (+0,9%), зерна - 8,2 млн тонн (+8,3%), строительных грузов - 25,6 млн тонн (-17,3%), руды цветной и серного сырья - 4,1 млн тонн (-6,5%), химикатов и соды - 5,4 млн тонн (-0,8%), промышленного сырья и формовочных материалов - 7,5 млн тонн (+20,9%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 28,9 млн тонн (+3,1%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился‌‌‌‌ в годовом исчислении на 7,2% и составил 628,8 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 7,4% и составил 780,9 млрд т-км.

"Основной недобор в общую копилку погрузки произошел за счет сокращения спроса на перевозки экспортного угля в порты Азово-Черноморского бассейна по причинам, которые лежат в плоскости взаимодействия грузовладельцев с морскими терминалами", - подчеркивают в РЖД.

Также в компании отмечают, что сильные морозы и снежные заносы на стороне грузоотправителей и грузополучателей привели к сокращению предъявления грузов, в том числе строительных и черных металлов. Проблемы с выгрузкой из-за смерзаемости угля и мазута потребовали введения ограничений по погрузке в адрес портов Северо-Запада.

"Негативное влияние оказало также отвлечение локомотивного парка для проведения технического обслуживания. РЖД координируют работу с сервисными компаниями, в случае необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков сети", - сообщает монополия.

Ранее источник, знакомый с деятельностью компании, сообщил "Интерфаксу", что среднесуточная погрузка на сети РЖД снизилась в марте 2024 года на 3,5%, до 3395,9 тысячи тонн. Вместе с тем план погрузки на март компания выполнили, он составлял 3390 тысяч тонн в среднем в сутки. Среднесуточная погрузка на апрель запланирована на уровне 3421 тысяче тонн.