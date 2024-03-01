Погрузка на сети РЖД в феврале снизилась на 1,4%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Погрузка на сети ОАО "РЖД" в феврале 2024 года составила 95,9 млн тонн, что на 1,4% меньше, чем годом ранее, сообщила компания.

Грузооборот за февраль 2024 года снизился в годовом измерении на 5,4% и составил 200,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,1% и составил 248,3 млрд т-км.

Погрузка за январь-февраль 2024 года составила 190,7 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее.

За два месяца железными дорогами было погружено: каменного угля - 56,9 млн тонн (-4,3% к январю-февралю 2023 года), кокса - 1,9 млн тонн (+7%), нефти и нефтепродуктов - 34,8 млн тонн (-2,2%), руды железной и марганцевой - 17 млн тонн (-7,9%), черных металлов - 10,3 млн тонн (-2%), лома черных металлов - 1,1 млн тонн (-22,8%), химических и минеральных удобрений - 11 млн тонн (+9,9%), цемента - 2,6 млн тонн (+4,6%), лесных грузов - 4,5 млн тонн (+4,9%), зерна - 5,2 млн тонн (+9,1%), строительных грузов - 15,5 млн тонн (-20,1%), руды цветной и серного сырья - 2,6 млн тонн (-5,8%), химикатов и соды - 3,5 млн тонн (-1,9%), промышленного сырья и формовочных материалов - 4,9 млн тонн (+24%), остальных, в том числе грузов в контейнерах - 18,8 млн тонн (+5,3%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% и составил 408,1 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 7,6% и составил 507 млрд т-км.

По сообщению РЖД, значительный вклад в "недогруз" внесли конъюнктурные причины, по которым экспортеры не в полной мере использовали портовые мощности, особенно в Азово-Черноморском бассейне.

В связи с завершением ряда крупных инфраструктурных проектов в автодорожной сфере и оптимизацией логистики с переориентацией на ближайшие карьеры сохраняется замедление динамики погрузки минерально-строительных грузов, отмечает монополия.

Также РЖД обращают внимание на наличие проблем с тягой. "Совместно с сервисными компаниями в штабном режиме координируем действия по своевременному техническому обслуживанию локомотивов для вывоза всего предъявляемого объема грузов", - сообщает компания.

По данным источника "Интерфакса", знакомого с деятельностью РЖД, план погрузки на февраль составлял 3,385 млн тонн в среднем в сутки, или 98,2 млн тонн за месяц.