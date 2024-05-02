ТГК-2 в 2023 году получила 15,4 млрд рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в 2023 году получило чистый убыток по МСФО в размере 15 млрд 422,6 млн рублей против 836 млн рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка при этом выросла на 6,4% - до 50 млрд 478 млн рублей.

Операционные расходы компании увеличились на 10,8% - до 51,2 млрд рублей. Операционная прибыль в 2023 году сократилась в 3,7 раза и составила 728,8 млн рублей. Убыток до налогообложения составил 15 млрд 993 млн рублей против доналоговой прибыли в размере 1 млрд 358 млн рублей годом ранее.

Ленинский районный суд Ярославля летом 2023 года обратил в доход РФ 83,8% акций ПАО "ТГК-2". В частности, более 9,5% акций, принадлежавших "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

Позже, в конце октября, "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции "ТГК-2" перешли под контроль "ГЭХа". В самом холдинге это не комментировали, но в декабре 2023 года гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров в разговоре с журналистами заявил, что его компания пока не получала акций "ТГК-2". "Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - ответил он на соответствующий вопрос.

В январе 2024 года Росимущество увеличило общую долю в ТГК-2 до 83,4%, получив в прямое распоряжение еще 23,6% акций ПАО. Ранее в этом же месяце ведомство получило в прямое распоряжение 59,8% акций компании.

"ТГК-2" включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и четыре предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Северной Македонии.