ГЭХ пока не получал акции ТГК-2

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) пока не получало акций ПАО "ТГК-2", сообщил журналистам гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров на церемонии пуска Верхне-Туломской ГЭС в Мурманской области.

"Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - ответил Федоров на соответствующий вопрос.

Ленинский районный суд Ярославля летом 2023 года обратил в доход государства 83,8% акций ПАО "ТГК-2". В частности, более 9,5% акций, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

В конце октября, "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции "ТГК-2" перешли под контроль "ГЭХа". В самом "ГЭХе" это не комментировали.

"ТГК-2" включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей в пяти регионах РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" - ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".