Росимущество увеличило долю в "ТГК-2" с 59,8% до 83,4%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Росимущество получило в прямое распоряжение еще 23,6% акций ПАО "ТГК-2", увеличив общую долю до 83,4%, говорится в раскрытии компании.

Основанием стало решение Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 года об обращении в доход РФ акций компании, говорится в сущфакте. Датой приобретения права распоряжения указано 19 января 2024 года.

При этом, по данным компании, без учета решения совета директоров "ТГК-2" не выплачивать дивиденды, доля голосующих акций Росимущества составит 84,3%.

Ранее сообщалось, что в январе Росимущество получило в прямое распоряжение 59,8% акций "ТГК-2".

Основанием стало решение Ленинского районного суда Ярославля от 14 июля 2023 г. об обращении в доход РФ акций компании. Датой приобретения права распоряжения указано 29 декабря 2023 года.

Ленинский районный суд Ярославля летом 2023 г. обратил в доход РФ 83,8% акций ПАО "ТГК-2". В частности, более 9,5% акций, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

Позже, в конце октября, "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции "ТГК-2" перешли под контроль ГЭХа. В самом ГЭХе это не комментировали. Но в декабря 2023 г. гендиректор ГЭХа Денис Федоров в разговоре с журналистами заявил, что его компания пока не получала акций "ТГК-2".

"Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - отвечал он на соответствующий вопрос.

Уставный капитал "ТГК-2" разделен на 1,458 трлн обыкновенных и 16,5 млрд привилегированных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая.

"ТГК-2" включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и четыре предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал/ч.