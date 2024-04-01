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"ТГК-2" получила 10,7 млрд рублей годового чистого убытка по РСБУ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в 2023 году получило 10 732,8 млн рублей чистого убытка по РСБУ против 85,5 млн рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка "ТГК-2" увеличилась на 8% - до 45,28 млрд рублей.

В том числе выручка от продажи электроэнергии через ОРЭМ выросла на 9,6% - до 19,4 млрд рублей, от продажи на розничном рынке - на 5,8%, до 613 млн рублей. Выручка от продажи теплоэнергии превысила 23 млрд рублей (рост на 7,6%).

Прочие доходы компании сократились почти в 1,4 раза и составили 1,6 млрд рублей. Прочие расходы, напротив, выросли в 4,7 раза - до 15,36 млрд рублей.

В частности, по статье "восстановление/создание резерва по обесценению финансовых вложений" расходы превысили 10,3 млрд рублей. В 2022 году расходы по этой статье были равны 1 млн рублей.

Основные финпоказатели ПАО "ТГК-2" (в тыс. рублей):

2023г 2022г Динамика
Выручка от продаж 45 276 608 41 860 080 +8,2%
Себестоимость продаж 41 087 315 38 764 094 +6%
Валовая прибыль 4 189 293 3 095 986 +35,3%
Прибыль от продаж 4 189 293 3 095 986 +35,3%
Прибыль (убыток) до налогообложения (11 408 324) 371 147 -
Чистая прибыль (убыток) (10 732 769) 85 493 -

Кредиторская задолженность возросла с 15,689 млрд рублей на конец 2022 года до 16,144 млрд рублей на конец 2023года, дебиторская - сократилась с 9,118 млрд рублей до 8,788 млрд рублей.

Ленинский районный суд Ярославля летом 2023 года обратил в доход государства 83,8% акций ПАО "ТГК-2". В частности, более 9,5% акций, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

В конце октября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции "ТГК-2" перешли под контроль "ГЭХа". В самом "ГЭХе" это не комментировали. Но в декабре 2023 года гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров сказал журналистам, что его компания пока не получала акций "ТГК-2". "Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - ответил он на соответствующий вопрос.

В январе 2024 года Росимущество увеличило общую долю в "ТГК-2" до 83,4%, получив в прямое распоряжение еще 23,6% акций ПАО. Ранее в этом же месяце ведомство получило в прямое распоряжение 59,8% акций компании.

"ТГК-2" включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Северной Македонии.

ГЭХ Росимущество ТГК-2
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