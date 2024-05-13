Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ТГК-2 заказала оценку стоимости принадлежащих Росимуществу 83,42% акций

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" заказало оценку рыночной стоимости принадлежащих Росимуществу 83,42% компании, говорится в материалах соответствующей закупки ТГК-2.

Результаты оценки должны быть представлены в Росимущество для предполагаемого принятия управленческих решений.

Под рыночной стоимостью в материалах ТГК-2 понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции.

Оценка должна быть завершена в августе 2024 года.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля решил обратить в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в том числе более 9,5% акций, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

В конце октября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции ТГК-2 перешли под контроль ГЭХа. В самом ГЭХе это не комментировали. Но в декабре 2023 года гендиректор ГЭХа Денис Федоров заявил, что его компания пока не получала акций ТГК-2.

"Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - отвечал он на соответствующий вопрос.

В январе 2024 года стало известно, что Росимущество получило в прямое распоряжение еще 23,6% акций ПАО "ТГК-2", увеличив общую долю до 83,4%.

ТГК-2 включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тысячи Гкал/ч.

ГЭХ Ленинский суд Росимущество ТГК-2
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

ГЭХ пока не получал акции ТГК-2

Новости

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки

За скрытые автомобильные номера введут административную ответственность

За скрытые автомобильные номера введут административную ответственность

Экс-сотрудник "Яндекса" стал фигурантом дела о госизмене за финансирование ВСУ

Новый кабинет министров Мишустина. Обобщение

Новый кабинет министров Мишустина. Обобщение

Российские военные нейтрализовали 31 беспилотник ВСУ над четырьмя регионами РФ

Поисково-спасательные работы в Белгороде завершены, спасены 17 человек

Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силового блока правительства. Обобщение

Путин предложил Совфеду кандидатуры глав силового блока правительства. Обобщение

Электроподстанция в Липецкой области загорелась после атаки украинских БПЛА

Восемь дронов ВСУ уничтожено над Курской областью

Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });