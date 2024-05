ТГК-2 заказала оценку стоимости принадлежащих Росимуществу 83,42% акций

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" заказало оценку рыночной стоимости принадлежащих Росимуществу 83,42% компании, говорится в материалах соответствующей закупки ТГК-2.

Результаты оценки должны быть представлены в Росимущество для предполагаемого принятия управленческих решений.

Под рыночной стоимостью в материалах ТГК-2 понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции.

Оценка должна быть завершена в августе 2024 года.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля решил обратить в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в том числе более 9,5% акций, принадлежащих "Коресу", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd.

В конце октября "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что акции ТГК-2 перешли под контроль ГЭХа. В самом ГЭХе это не комментировали. Но в декабре 2023 года гендиректор ГЭХа Денис Федоров заявил, что его компания пока не получала акций ТГК-2.

"Пока нет, акции находятся, насколько я понимаю, в процессе передачи в Росимущество. Пока мы не получили ТГК-2", - отвечал он на соответствующий вопрос.

В январе 2024 года стало известно, что Росимущество получило в прямое распоряжение еще 23,6% акций ПАО "ТГК-2", увеличив общую долю до 83,4%.

ТГК-2 включает в себя 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. Ее активы расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Северной Македонии. Установленная мощность электростанций компании составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тысячи Гкал/ч.