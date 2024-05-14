"ЮТэйр" увеличила квартальный чистый убыток по РСБУ в 3,1 раза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"" в январе-марте 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,11 млрд рублей, что в 3,1 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете группы.

Выручка выросла на 22,8%, до 15,16 млрд рублей, себестоимость продаж - на 32,4%, до 17,8 млрд рублей.

Валовый убыток и убыток от продаж составили 2,21 млрд рублей против прибыли в размере 724,5 млн рублей годом ранее.

Прочие доходы равнялись 193,15 млн рублей (против 113,15 млн рублей годом ранее). При этом прочие расходы уменьшились до 426,57 млн рублей с 1,42 млрд рублей.

Как говорится в отчете, субсидии авиакомпании в отчетном периоде заметно сократились - в 4,3 раза. Так, в I квартале 2023 года предприятие получило 1,82 млрд рублей, а в I квартале 2024 года - 424,04 млн рублей.

"ЮТэйр" - одна из крупнейших авиакомпаний России. В ее парке 59 самолетов Boeing-737, -767 и ATR 72-500.

"ЮТэйр" входит в одноименную группу, которая также объединяет вертолетных перевозчиков, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".