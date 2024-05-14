ГК "Абрау-Дюрсо" в I квартале увеличила продажи продукции на 30%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила общие продажи продукции на 30%, сообщается в пресс-релизе компании.

"Позитивная динамика распространяется на все ключевые каналы сбыта, включая собственную розницу. В продуктовом портфеле компании в отчетный период сохранился восходящий тренд в категории классических игристых вин, показатель которого составил +43% при сравнении первого квартала этого года к первому кварталу 2023 года", - уточняется в сообщении.

Натуральные показатели компания не раскрывает.

Входящая в группу "Винодельня Ведерниковъ", основной специализацией которой является производство премиальных вин из автохтонных сортов винограда, увеличила объем продаж в первом квартале на 23%.

Продажи портвейна "Агдам", который производится на принадлежащей группе винодельне "Шеки Шараб", выросли почти в 4,6 раза. Эта винодельня получила право от властей Азербайджана на использование торговой марки и остается на сегодняшний день его единственным сертифицированным производителем, говорится в пресс-релизе.

Продажи крепкого алкоголя в первом квартале выросли в 1,4 раза, безалкогольных напитков - на четверть.

"На позитивную динамику повлияли развитие каналов дистрибуции и усилия коммерческого департамента, своевременная маркетинговая поддержка, а также благоприятная конъюнктура рынка", - сказал президент группы Павел Титов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. В 2023 году было реализовано 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства - 55,99 млн бутылок (рост на 6%). Выручка компании по МСФО составила рекордные 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей).

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова.