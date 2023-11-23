Совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения евробондов-2026 в долларах и евро

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро, следует из раскрытий эмитента.

Согласно сообщению НЛМК, компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая с погашением 30 мая 2026 года и такое же количество облигаций номиналом 1 тыс. евро с погашением 2 июня 2026 года. Оплатить облигации при размещении можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Все выплаты по новым бондам будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Номинальный объем выпусков евробондов НЛМК с погашением в 2026 году составляет $500 млн и 500 млн евро. Ставка купона по долларовому выпуску – 4,7%, по выпуску в евро – 1,45%. Ближайшие купоны выплачиваются 30 ноября и 2 июня соответственно.

НЛМК осенью прошлого года получил согласие держателей всех выпусков евробондов компании на осуществление прямых выплат по ним. Сейчас у НЛМК в обращении находятся три выпуска еврооблигаций - долларовые евробонды с погашением в 2024 и 2026 годах, и выпуск в евро с погашением в 2026 году.

В конце августа НЛМК проводил опрос держателей двух выпусков с погашением в 2026 году по вопросу сохранения варианта прямых выплат по ним без выпуска замещающих облигаций. В ноябре компания инициировала повторный опрос, он должен был завершиться в 18:00 23 ноября.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 года разместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои евробонды локальными бондами. Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно. Применение этого критерия дает возможность не замещать и один из выпусков НЛМК, срок погашения которого наступает в следующем году.