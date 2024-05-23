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ЦБ зарегистрировал выпуск замещающих бондов НЛМК с погашением в 2024 году

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) с погашением в сентябре 2024 года, сообщил регулятор.

Компания в начале мая раскрыла информацию о том, что совет директоров одобрил замещение локальными облигациями выпуска долларовых евробондов-2024. Эмитент может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Ставка купона по этому выпуску составляет 4%.

Оплата облигаций при размещении будет осуществляться еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. По бондам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента на условиях, установленных решением о выпуске ценных бумаг. Все выплаты будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

В конце ноября прошлого года совет директоров НЛМК одобрил возможность замещения локальными облигациями двух выпусков евробондов компании с погашением в 2026 году, номинированных в долларах и евро. В декабре компания разместила локальные облигации на $275,95 млн, заместив около 55% выпуска-2026. Замещение еврооблигаций в евро НЛМК пока не проводил.

Аналитики "Ренессанс Капитала" отмечали, что сообщение о планах по замещению евробондов НЛМК с погашением в 2024 году стало несколько неожиданным, поскольку разрешение не выпускать замещающие облигации на евробонды, погашающиеся в 2024 году, получили уже несколько эмитентов.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода – до 1 июля 2024 года.

Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Одним из оснований для выдачи такого разрешения является срок погашения евробондов в 2024 году. Замминистра финансов Алексей Моисеев в интервью "Интерфаксу" говорил, что разрешение не замещать еврооблигации выдается всем, "практически полуавтоматически", если еврооблигации имеют срок погашения в 2024 году.

ЦБ РФ Банк России НЛМК
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