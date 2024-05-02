Brent подорожала до $83,88 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются днем в четверг, восстанавливаясь после резкого снижения 1 мая на данных о росте запасов в США.

К 14:00 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,53%), до $83,88 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,42%), до $79,33 за баррель.

1 мая Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 3,6%, марки завершили торги на минимумах с 12 марта. Как сообщило Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина выросли на 344 тысячи баррелей, дистиллятов - уменьшились на 732 тысячи баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Мы полагаем, что рынок нефти хорошо сбалансирован, и наценка с учетом геополитических рисков почти полностью сошла на нет, - сказал старший аналитик DNB ASA Хельге Андре Мартинсен. - Мы не думаем, что котировки вернутся к отметкам в $90 за баррель, если только не случится обострения напряженности на Ближнем Востоке".