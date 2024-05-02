Brent подорожала до $83,97 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в четверг после снижения накануне на данных о запасах в США.

К 8:05 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,64%), до $83,97 за баррель. В среду Brent подешевела на $2,89 (3,4%), до $83,44 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,51 (0,65%), до $79,51 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $2,93 (3,6%), до $79 за баррель.

Обе марки завершили торги среды на минимумах с 12 марта. За апрель международный бенчмарк набрал 0,4%, североамериканский - потерял 1,5%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 344 тысячи баррелей и составили 227,09 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тысячи баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

В четверг поддержку нефтяным котировкам оказывают слухи о том, что правительство США готовится пополнить стратегические резервы по цене не выше $79 за баррель, пишет Trading Economics.