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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Нефть ускорила снижение, Brent подешевела до $88,5 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось вечером в понедельник на снижении геополитических рисков.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:31 по Москве подешевели на $0,99 (1,11%), до $88,51 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене к этому времени на $0,96 (1,14%), до $82,89 за баррель.

Обе марки за прошлую неделю подорожали более чем на 2% и завершили торги на максимумах с 16 апреля.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля. Также лидеры двух стран обсудили ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Кроме того, участники рынка ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершится в среду. Аналитики уверены, что американский Центробанк снова сохранит процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Первое снижение ставки ожидается в сентябре.

"Рынок находится в режиме ожидания в преддверии заседания ФРС, - отметил глава отдела исследований в A/S Global Risk Management Арне Лохманн Расмуссен. - Мне казалось, что снижение наценки на риск сегодня будет более выраженным с учетом того, что мы, надеюсь, приближаемся к какого-то рода перемирию на Ближнем Востоке".

Brent нефть
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