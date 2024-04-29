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Нефть слабо снижается, Brent у $89,2 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются днем в понедельник.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:28 по Москве подешевели на $0,31 (0,35%), до $89,19 за баррель.

Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 1 цент, до $83,84 за баррель.

Обе марки завершили прошлую неделю на максимумах с 16 апреля, сообщает MarketWatch. За неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

"Нефть сегодня дешевеет на фоне новых надежд на перемирие между Израилем и ХАМАС, которое может привести к отмене запланированного наступления Израиля в провинции Рафах", - отметил инвестиционный аналитик XM Раффи Бояджан.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подтвердил приверженность Вашингтона безопасности Израиля. Также лидеры двух стран обсудили ведущиеся переговоры Израиля с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

нефть Brent
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