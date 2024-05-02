Brent подорожала до $83,7 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут вечером в четверг, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

К 16:40 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,31%), до $83,70 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,15%), до $79,12 за баррель.

В среду Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 3,6%, рекордными темпами с начала января. Обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта.

Как стало известно 1 мая, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 344 тысячи баррелей, дистиллятов - уменьшились на 732 тысячи баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Фундаментальные показатели не внушают оптимизма в период года, когда они обычно лучше всего. Относительная слабость спроса и (обилие - ИФ) предложения вызывают опасения", - сказал Боб Ягер из Mizuho Securities.