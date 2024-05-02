Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Brent подорожала до $83,7 за баррель

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут вечером в четверг, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

К 16:40 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,31%), до $83,70 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,12 (0,15%), до $79,12 за баррель.

В среду Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 3,6%, рекордными темпами с начала января. Обе марки завершили торги на минимумах с 12 марта.

Как стало известно 1 мая, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 344 тысячи баррелей, дистиллятов - уменьшились на 732 тысячи баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

"Фундаментальные показатели не внушают оптимизма в период года, когда они обычно лучше всего. Относительная слабость спроса и (обилие - ИФ) предложения вызывают опасения", - сказал Боб Ягер из Mizuho Securities.

Brent WTI США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

EBITDA "Газпрома" за 2023 год составила 1,76 трлн руб.

EBITDA "Газпрома" за 2023 год составила 1,76 трлн руб.

Рубль заметно повышается к основным валютам в единый день уплаты налогов

Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви"

АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви"

Источники сообщили о продаже российского актива Coeclerici Group "Окто Углю"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });