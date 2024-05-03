Акционерам "Селигдара" рекомендуют финальные дивиденды за 2023 год в 2 рубля на акцию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Селигдара" рекомендует финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила копания.

Общая сумма выплат может составить 2,06 млрд рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 15 июня.

За 9 месяцев 2023 года "Селигдар" также выплатил 2 рубля на акцию. С учетом финальных дивидендов выплаты за 2023 год могут составить 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.