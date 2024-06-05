Акционеры "Селигдара" одобрили финальные дивиденды-2023 в 2 рубля на акцию

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Собрание акционеров "Селигдара" одобрило финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 рубля на акцию, сообщила компания.

Общая сумма выплат составит 2,06 млрд рублей.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 15 июня.

По подсчетам ИБ "Синара", финальные дивиденды "Селигдара" предусматривают дивидендную доходность около 2,8%.

За 9 месяцев 2023 года "Селигдар" также выплатил 2 рубля на акцию. С учетом финальных дивидендов выплаты за 2023 год составят 4 рубля на акцию на общую сумму 4,12 млрд рублей. До этого в последний раз "Селигдар" выплачивал дивиденды за 2021 год - 4,5 рубля на акцию на сумму 4,47 млрд рублей.

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.