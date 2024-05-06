"Соллерс" планирует выплатить дивиденды за 2023 г. в размере 89 руб. на акцию

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Соллерс" на заседании 3 мая рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 89 рублей на акцию, сообщила компания.

Реестр для получения дивидендов закрывается 5 июля.

Комментируя "Интерфаксу" сообщение о планируемой выплате за 2023 год, в пресс-службе "Соллерса" отметили, что "финансовые показатели группы позволяют осуществлять выплату дивидендов и при этом продолжать реализацию инвестиционной программы".

"Соллерс" в прошлом году вернулся к выплате дивидендов после десятилетнего перерыва. Выплата за 2022 год составила 45,39 руб. на акцию. Автопроизводитель сообщал, что решение о ней было связано с наличием нераспределенной прибыли за несколько лет.

Гендиректор ПАО "Соллерс" Николай Соболев в июле прошлого года говорил, что группа заинтересована в "нормальной, рыночной" дивидендной доходности для своих акционеров и намерена ориентироваться на этот показатель. "Мы как акционерная компания естественно хотим, чтобы у наших акционеров была нормальная, рыночная дивидендная доходность. Поэтому, в том числе, будем ориентироваться именно на показатели дивидендной доходности", - говорил Соболев "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, возможны ли дивидендные выплаты и в 2024 году.

Годовое собрание акционеров "Соллерса" назначено на 24 июня, оно пройдет в форме заочного голосования. Реестр участников закрывается 30 мая. В повестку вопросов, помимо распределения прибыли, включено, в том числе избрание членов совета директоров. Список кандидатов пока не опубликован.

На прошлой неделе "Соллерс" опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Выручка составила 82,3 млрд руб., чистая прибыль - 4,9 млрд руб., EBITDA - 7,5 млрд руб. Совокупный долг на конец 2023 года - 46,5 млрд руб., в том числе краткосрочные обязательства - более 37,9 млрд руб., долгосрочные - около 8,6 млрд руб.

Консолидированная отчетность "Соллерса" за 2022 год не публиковалась, и в отчете за 2023 год компания не привела динамику финансовых показателей. Отчетность группы по МСФО за I полугодие 2023 года также публиковалась без годовой динамики. Как сообщалось, за шесть месяцев 2023 года выручка автопроизводителя составила 32,7 млрд руб., чистая прибыль - 1,7 млрд руб., EBITDA - 3,9 млрд руб. В пресс-релизе автопроизводителя к годовому отчету по МСФО отмечалось, что динамика финрезультатов была положительной.

"На позитивную динамику финансовых показателей в 2023 году повлияло то, что группа успешно вывела на рынок новые продукты под брендом Sollers: коммерческие автомобили Atlant, Argo и пикапы ST6. Производственные площадки в Елабуге и Владивостоке продолжают работу по полному графику производства. Ключевой актив группы - Ульяновский автомобильный завод - также демонстрирует стабильную работу, полностью осуществлен переход на новую компонентную базу", - отмечал Соболев, которого цитировала пресс-служба "Соллерса".

Продажи "Соллерса" в 2023 году, как сообщала АЕБ, выросли на 17%, до 46,8 тыс. шт. За год компания реализовала 37 412 машин УАЗ (+10,3%), 8 541 модель бренда Sollers (против 14 штук в 2022 году), а также 821 автомобиль Ford Transit из старого модельного ряда (против 6,186 тыс. соответственно).

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся выпуском автомобилей бренда Sollers с использование технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильные индустриальные технологии (Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6). Среди активов группы также ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, который продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.