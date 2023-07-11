CEO "Соллерса" высказал заинтересованность в рыночной дивдоходности для акционеров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс" заинтересовано в "нормальной, рыночной" дивидендной доходности для своих акционеров и намерено ориентироваться на этот показатель, сообщил "Интерфаксу" на полях "Иннопрома" гендиректор группы Николай Соболев.

"Мы как акционерная компания естественно хотим, чтобы у наших акционеров была нормальная, рыночная дивидендная доходность. Поэтому, в том числе, будем ориентироваться именно на показатели дивидендной доходности", - ответил он на вопрос, возможны ли дивидендные выплаты в 2024 году.

Топ-менеджер констатировал, что компания выплачивает дивиденды "тогда, когда позволяет финансовое положение". Между двумя последними дивидендными выплатами концерна прошло 10 лет.

В 2023 году "Соллерс" утвердил выплату дивидендов в размере 45,39 рубля на акцию. Такая рекомендация совета директоров была опубликована 2 мая - за этот день акции автопроизводителя на "Мосбирже" подорожали на 7,4%, до 448 рублей. Внутри дня их стоимость доходила до 465 рублей (+11,5% к открытию торгов). Весной-летом акции "Соллерса" существенно прибавили в стоимости и сейчас торгуются выше 800 рублей за шт.

В пресс-службе компании решение выплатить финальные дивиденды за 2022 год связали с наличием нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

"Текущее финансовое положение компании позволяет осуществить выплату дивидендов одновременно с финансированием инвестиционной программы группы", - говорили в "Соллерсе".

До 2023 автопроизводитель последний раз выплачивал дивиденды за 2012 год - 52,52 рубля на акцию. При этом стоимость бумаг компании в течение 2013 года была в диапазоне 600-800 рублей.

На полях "Иннопрома-2023" Соболев напомнил, что в начале каждого года совет директоров "Соллерса" в соответствии с принципами дивидендной политики определяет "комфортное соотношения долга к EBITDA, при непревышении которого можно выплачивать дивиденды". Как сообщалось, в начале 2023 года СД сохранил пороговое значение коэффициента "чистый долг/EBITDA" на уровне единицы.

"На следующий год, исходя из размера инвестиционной программы, которая у нас существенная, исходя из финансового показателя компании, совет директоров будет рекомендовать соотношение, которое инвесторам, наверное, будет понятно. Ну, и опять же - будем ориентироваться на показатель дивидендной доходности", - добавил гендиректор.

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Автопроизводитель не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год. По итогам 6 месяцев 2022 года компания получила 1,1 млрд руб. чистого убытка по МСФО, снизив выручку на 29%, до 28,2 млрд руб.

По данным АЕБ, продажи "Соллерса" в I полугодии 2023 года выросли на 12,9%, до 16 518 автомобилей. Рыночная доля составила 3,9% против 3,8% годом ранее. Рынок легковых автомобилей и LCV за тот же период составил 428 308 машин (+9,9%).

Основным акционером группы "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, который в июне-2022 продал контрольный пакет топ-менеджерам группы. Сейчас их компания "Альтер Инвест" владеет 77,6% акций. Около 17% бумаг ПАО "Соллерс", по данным сайта "Мосбиржи", находятся в свободном обращении.