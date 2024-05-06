"Деметра-Холдинг" в I квартале увеличил перевалку, отгрузку и перевозки зерна до рекордов

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - "Деметра-Холдинг" в первом квартале 2024 года поставил рекорды по перевалке, отгрузке и перевозкам зерна, следует из пресс-релиза холдинга.

Через Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) в первом квартале было перевалено 1,8 млн тонн грузов, что на 6% больше, чем годом ранее, через зерновой терминальный комплекс "Тамань" - 1,3 млн тонн (на 13% больше).

Рекордным месяцем для терминалов стал март. Так, на НЗТ было обработано 739,5 тысячи тонн зерновых грузов, что на 11% больше, чем в марте 2023 года, на комплексе "Тамань" - 579 тысяч тонн (на 15% больше).

Общие отгрузки с собственных элеваторов в первом квартале этого года выросли в 1,56 раза, до 280,9 тысячи тонн. Так, Ипатовский комбинат хлебопродуктов (Ставропольский край) и Октябрьский элеватор (Волгоградская область) заняли первое место по отгрузкам в своих регионах с показателями 119 тысяч и 82,4 тысячи тонн соответственно, что на 38% и 12% больше, чем годом ранее. Отгрузки с Димитровградского элеватора (Ульяновская область) достигли 45,2 тысячи тонн, что в шесть раз больше, чем в первом квартале 2023 года (7,2 тысячи тонн). Чернышковский элеватор (Волгоградская область) отгрузил 34,3 тысячи тонн зерна, что также в шесть раз больше, чем годом ранее (5,5 тысячи тонн).

Холдинг также сообщил, что по железной дороге в сторону экспортных терминалов в первом квартале перевезен рекордный объем зерна - почти 3 млн тонн, что на 6% больше прошлогоднего, организовано 580 маршрутных отправок зерна общим объемом 1,4 млн тонн. Автотранспортом при помощи платформы Smartseeds перевезено почти 800 тысяч тонн урожая, рост по отношению к первому кварталу 2023 года составил 21%.

"Деметра-Холдинг" - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП", 35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%).

Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% доли Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов.