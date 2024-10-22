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Кипрская Taman Grain Terminal Holdings Ltd. редомицилировалась в САР Калининграда

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Кипрская компания Taman Grain Terminal Holdings Ltd. редомицилировалась в САР Калининграда.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, соучредителями МКООО "Тамань Грейн Терминал Холдингс" на паритетных началах являются ООО "Деметра-Холдинг" и ООО "Терминал Доставка морем". Бенефициаром последнего является Илья Косых.

Уставный капитал МКООО составляет 1 551 150 рублей.

"Деметра-Холдинг" выкупил 50% Taman Grain Terminal Holdings Ltd., владевшей ООО "Зерновой терминальный комплекс "Тамань" (ЗТКТ), в марте 2020 года. В апреле этого года "Коммерсантъ" сообщал, что собственник зернотрейдера "Доставка морем" Илья Косых стал косвенным владельцем более 25% ЗТКТ. По словам источника издания, к Косых могла перейти доля международного трейдера Viterra, который объявил о прекращении экспорта зерна из России с июля 2023 года.

Согласно отчетности Viterra за 2023 год, на которую ссылалась газета, Viterra принадлежало 50% в терминале.

Мощности ЗТКТ позволяют переваливать до 5,5 млн тонн зерна и масличных в год и хранить 192 тыс. тонн единовременно. Комплексу принадлежат два причала, они способны обрабатывать суда Panamax и Postpanamax.

"Деметра-Холдинг" - вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы - Новороссийский зерновой терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов ("НКХП", 35,36%), зерновой терминальный комплекс "Тамань" (50%).

Холдингу принадлежат 50% минус 1 акция в АО "ОЗК", 100% железнодорожных операторов "Русагротранс", "ЛП Транс", "Грузовая компания" и "ТрансЛес", а также более 75% доли Smartseeds - ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Кроме того, холдинг владеет 100% акций зернового трейдера "Деметра Трейдинг", а также Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов, элеваторного комплекса "Наш Союз" в Орловской области.

"Доставка морем" (прежнее название "Дейлсфорд Мерчант") специализируется на агротрейдинге и экспорте зерна. В 2023 году ее выручка составила 29,1 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2022 году.

Деметра-Холдинг Кипр Viterra Илья Косых Доставка морем Taman Grain Terminal Holdings Калининградская область
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