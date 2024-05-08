Reddit увеличила чистый убыток в I кв. в 9 раз из-за расходов, связанных с IPO

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Reddit Inc., владелец одноименного интернет-портала, увеличила чистый убыток в первом квартале 2024 года в 9 раз из-за единовременных расходов, связанных с проведением IPO, при этом выручка компании подскочила на 48%.

Reddit впервые опубликовала квартальную отчетность как публичная компания. Она провела IPO в марте этого года, получив оценку в $6,4 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $575,1 млн по сравнению с $60,9 млн за аналогичный период годом ранее. Показатель включает в себя разовые расходы в размере $595,5 млн.

Убыток в расчете на акцию составил $8,19 против $1,05 годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов предполагал, что убыток достигнет $8,75 на акцию.

Квартальная выручка Reddit повысилась до $243 млн с $163,7 млн годом ранее при среднем прогнозе рынка в $214 млн.

Количество активных пользователей портала выросло до 82,7 млн с 60,3 млн в первом квартале прошлого года.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале ее выручка составит $240-255 млн. Аналитики в среднем ожидают этот показатель на уровне $227,5 млн.

Акции Reddit подскочили в цене на 14,7% на дополнительных торгах во вторник. За последний месяц их стоимость выросла почти на 10%.

Основанная в 2005 году Reddit известна, в частности, как форум, где каждый может задать вопрос и получить ответ от специалиста, включая политиков и селебрити. В недавнем прошлом компания получила известность как площадка, где собираются индивидуальные инвесторы для координации действий по торговле теми или иными активами. Совместная "игра" этих инвесторов привела к резким колебаниям цен акций ряда американских компаний.