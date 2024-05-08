АСВ на I этапе расчетов с кредиторами Киви банка может выплатить около 21 млрд руб.

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по предварительной оценке, на первоначальном этапе может направить порядка 21 млрд рублей на удовлетворение требований кредиторов Киви банка, говорится в сообщении АСВ на Федресурсе.

Средства могут быть направлены после закрытия реестра требований кредиторов банка, то есть после 19 июня.

Всего, по данным на конец апреля, АСВ получило требования от 55 тыс. заявителей на 29,7 млрд руб. Из них включены в реестр требования 46 тыс. кредиторов на сумму 12,4 млрд руб. Требования еще 7,8 тыс. кредиторов на сумму 17 млрд руб. находятся на рассмотрении. АСВ отказало в установлении 1,2 тыс. требований на сумму 348,7 млн руб.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, и нормативных актов ЦБ.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором было назначено АСВ. Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд руб., обязательства банка - 43,1 млрд руб. Агентство сообщало, что планирует начать расчеты с кредиторами в июле.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".