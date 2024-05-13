АСВ подало апелляцию на отказ суда признать недействительной сделку по продаже АО "Киви"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор Киви банка) подало апелляцию на отказ суда признать недействительными договоры купли-продажи и залога акций АО "Киви", следует из материалов картотеки Арбитражного суда Москвы.

Следующее заседание по делу назначено на 29 мая.

ACВ от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство оспаривает сделку по продаже группой Qiwi в конце января 2024 года российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Агентство в апреле пыталось добиться принятия обеспечительных мер по иску в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited, но получило отказ суда. Позднее АСВ заявляло, что планирует обжаловать это решение в интересах кредиторов Киви банка.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд руб., обязательства банка - 43,1 млрд руб. Агентство планирует начать расчеты с кредиторами в июле.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".