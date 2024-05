Рынок акций США вырос, Dow Jones увеличился 7-ю сессию подряд

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average завершил "в плюсе" седьмую сессию подряд.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 22 тыс. и составило 231 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальный показатель с августа 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего до 210 тыс.

Слабость рынка труда является фактором, который может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок, отмечают эксперты.

Значение Standard & Poor's 500 в четверг выросло на 26,41 пункта (на 0,51%) - до 5214,08 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 43,51 пункта (на 0,27%) и завершил торги на отметке 16346,26 пункта.

Dow Jones Industrial Average увеличился за день на 331,37 пункта (на 0,85%) и составил 39387,76 пункта.

Лидерами повышения котировок среди компонентов индекса стали акции Home Depot Inc. , подорожавшие на 2,5%, Caterpillar - на 2,1% и Goldman Sachs Group - на 1,9%.

Кроме того, повысились котировки бумаг нефтепроизводителей Chevron Corp. и Exxon Mobil - на 1,8% и 2% соответственно.

Также поднялась стоимость Apple Inc. - на 1%, Amazon.com Inc. - на 0,8%, Boeing Co. - на 0,5%, Microsoft Corp. и Walt Disney Co. - на 0,4%, Intel Corp. - на 0,3%.

В то же время котировки акций Roblox рухнули более чем на 22%. Разработчик многопользовательской онлайн-платформы для создания видеоигр дал прогноз, согласно которому выручка с учетом отложенных поступлений (bookings) во втором квартале составит $870-900 млн, в целом по итогам 2024 года - $4-4,1 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали первый показатель на уровне $929 млн, второй - $4,18 млрд.

Цена акций Airbnb Inc. рухнула на 6,9% после того, как сервис бронирования жилья также дал слабый прогноз выручки на текущий квартал.

По этой же причине бумаги британского разработчика процессоров Arm Holdings, которые торгуются на бирже Nasdaq, подешевели на 2,3%.