Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Повышение акцизов на винодельческую продукцию в России, безусловно, скажется на увеличении конечной стоимости продукции для потребителей, но есть и более существенные причины роста цен, считают представители отрасли, опрошенные "Интерфаксом".

При этом виноделы, сетуя на возросшую себестоимость производства, не планируют сокращать объемы выпуска, поскольку рассчитывают вернуть часть затрат за счет налогового вычета и действующих мер господдержки.

Повышение акцизов на вина в России произошло с 1 мая. Так, согласно поправкам в Налоговый кодекс, ставка акциза на тихие вина теперь составляет 108 рублей за литр (до мая - 34 рубля за литр), на игристые вина, включая российское шампанское, - 119 рублей за литр (ранее - 45 рублей).

Акцизы и себестоимость подгоняют цены

Представители отрасли отмечают рост издержек.

Так, по словам замгендиректора ООО "Кубань-Вино" (Краснодарский край) Евгения Емельянова, в текущем году цены на продукцию компании увеличатся на 4-6%. "Это не только для нас характерный рост. Он характерный для всех. Повышение акцизов входит в эти 4-6% процентов", - отметил Емельянов.

По его словам, в первую очередь повышение конечной стоимости продукции связано с общим увеличением затрат производителей.

"Растет себестоимость производства. Винные вспомогательные материалы подорожали, повысилась стоимость запчастей из-за изменения курса валют, также выросли цены логистических услуг", - добавил Емельянов.

На рост акцизов как лишь один из факторов, которые приведут к повышению конечной стоимости винодельческой продукции, указывает и гендиректор ООО "Дербентская винодельческая компания" (Дагестан) Эмиль Омаров. "Некоторые производители уже объявили о повышении цен. Произошло это по разным факторам, в том числе из-за роста акцизов", - считает Омаров.

По его словам, на предприятии рассматривается повышение стоимости продукции на 7-7,5%, причем рост, в первую очередь, связан не с акцизами, а с уровнем годовой инфляции, ростом стоимости вспомогательных материалов (этикетка, пробка, капсула), а также удорожанием доставки этих материалов.

"Также в прошлом году произошло увеличение всех логистических затрат, в нашем случае доставка вина до конечного потребителя стала дороже на 40%", - отметил Омаров.

Владелец винодельческого хозяйства ТМ Rem Akchurin (Крым) Рем Акчурин считает, что рост акцизов приведет к повышению цены "на полке" минимум на 15-20%.

"Мы постарались максимум закупиться заранее, чтобы не зависеть от вспомогательной продукции, такой как пробка, бутылка, этикетка. Скорее всего, мы будем вынуждены поднимать (цены - ИФ), но не в таком проценте. Пока еще есть остатки прошлых лет, на новую продукцию уже будем смотреть, исходя из рыночной ситуации", - сказал Акчурин, добавив, что себестоимость производства на предприятии увеличится на 10%.

Директор по развитию Донского винодельческого хозяйства (ДВХ) ООО "Эльбузд" (Ростовская область) Владимир Гончаров также отмечает высокую себестоимость производства вина.

"У нас (в Ростовской области - ИФ) северная граница возделывания винограда, поэтому если сравнивать Краснодарский край и Крым, в Ростовской области себестоимость выше в пределах от 10% до 20%, поскольку мы укрываем виноград на зиму. Зоны, в которых виноград находится в таких условиях, - это зоны премиального вина. С одной стороны, себестоимость выше, но традиционно всегда было и выше качество", - отметил Гончаров.

По его словам, на предприятии не планируется повышение цен на продукцию. "Акцизы не повлияют на цены, поскольку мы являемся производителями винограда. Мы получим субсидию, дотацию в виде возврата. Естественно, первоначально это будут потери, но потом они компенсируются", - сказал Гончаров.

АО "Цимлянские вина" (Ростовская область) рассчитывает обеспечить наименьшее изменение цен на конечную продукцию за счет наличия собственных производственных мощностей и виноградников. "Рост ставок на акцизы изменил ценовую политику на вина в сторону увеличения, но мы ориентированы на сохранение лояльности клиентов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Владелец семейной винодельни "Гусевъ" (Волгоградская область) Дмитрий Гусев считает, что повышение акцизов приведет к росту стоимости вина как отечественного, так и импортного. Вместе с тем он отметил, что погодные условия сыграют более значительную роль в формировании цены, нежели стоимость акциза.

"В этом году мы столкнулись с весенними заморозками. К примеру, у нас 16 га плодоносящего виноградника, из них замерзло около 10 га", - сказал Гусев, добавив, что за счет этого вина урожая текущего года будут стоить значительно больше.

"Если в прошлом году вина урожая винограда 2022 год у нас стоили до 1 тыс. рублей, то в этом году вина, которые 2023 года урожая - будут за 1 тыс. рублей", - подытожил Гусев.

Полки наполняются вином

Несмотря на возросшие затраты, представители отрасли в текущем году планируют наращивать производство продукции и расширять географию поставок. Одним из перспективных направлений экспорта виноделы считают азиатский рынок.

В частности, Омаров сообщил, что в 2024 году на предприятии планируется увеличить производство в 1,6 раза.

"В 2023 году мы произвели 5,5 млн бутылок вина. В планах на 2024 год - произвести 9 млн бутылок. На увеличение производства влияет совокупность факторов, например, возможности производства (линия розлива или численность сотрудников), спрос на продукцию, а также площади виноградников. В нашем случае это важно, поскольку мы работаем только со своим виноградом", - сказал Омаров.

По его словам, компания видит перспективным выход на азиатский рынок, например, в Китай. "Мы экспортируем продукцию в Белоруссию и Казахстан. В 2022 году мы экспортировали 25 тыс. бутылок, а в прошлом - уже 250 тыс. бутылок. В 2025 году планируем выйти на экспортный показатель в 500 тыс. бутылок", - сказал Омаров.

В целом в Дагестане, по данным комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики, производители планируют в 2024 году увеличить объемы производства тихих вин на 0,2% по сравнению с 2023 годом, до 1,545 млн дал, игристых - на 7,8%, до 1,54 млн дал.

Акчурин в свою очередь сообщил, что в 2024 году на его предприятии планируется произвести порядка 60-65 тыс. бутылок, что будет означать небольшой прирост по отношению к прошлому году. По его словам, компания планирует расширять поставки продукции по России, а также рассматривает варианты экспорта.

"Есть запрос со стороны Таиланда. Я вижу, что очень много наших граждан там бывают и ищут наше вино в том числе. Поэтому такой, мне кажется, один из вариантов экспорта", - сказал Акчурин.

ООО "Кубань-Вино", по словам замгендиректора Емельянова, в прошлом году поставило рекорд по производству продукции - 95,5 млн бутылок, а на 2024 год запланировало произвести 100 млн бутылок.

"Основной объем нашей продукции идет именно на внутренний рынок. География поставок охватывает все регионы РФ. Сейчас география экспорта сузилась из-за санкционных последствий, проблем с логистикой и транзакциями с рядом стран. В данный момент осуществляются поставки в Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан", - сказал Емельянов.

В пресс-службе АО "Цимлянские вина" сообщили, что в настоящее время компания ведет переговоры о поставке продукции в Казахстан и Китай. "Экспорт составляет порядка 1% от общего объема продаж. Мы осуществляем отгрузки в Белоруссию", - добавили в компании.

Замгубернатора региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский сообщил "Интерфаксу", что в целом в регионе объем производства винодельческой продукции запланирован не ниже уровня прошлого года.

"По итогам первого квартала 2024 года готовой винодельческой продукции произведено 78,4 тыс. дал, или 1,1 млн бутылок, что на 9% больше, чем в первом квартале 2023 года", - сказал Рачаловский.

Насыщенная поддержка

Наращиванию объемов производства способствуют и меры господдержки. В частности, налоговый вычет, по словам представителей отрасли, позволяет направлять средства на развитие производств.

"Эта возможность, которую предоставляет госрегулирование, является хорошей поддержкой для отечественных производителей. Да, мы этой возможностью пользуемся, средства используем на развитие производства, на закладку виноградников, при необходимости на модернизацию производства", - сказал гендиректор "Дербентской винодельческой компании" Омаров.

В комитете по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана отметили, что рост акциза влечет за собой рост компенсационного механизма в виде вычета сумм акциза на виноград, используемый для производства.

"Данная мера поддержки направляется на покрытие убытков предприятий при продаже тихих и игристых вин по прежним ценам в условиях повышенного акциза в целях создания конкуренции иностранным винам", - сообщили в комитете.

В республике, по словам представителя комитета, производители винодельческой продукции могут получить господдержку в виде субсидии на приобретение и обновление техники и оборудования. Данная субсидия входит в общий пакет стимулирования виноградарства и виноделия, в текущем году на эти цели в Дагестане планируется направить 645 млн рублей.

По словам замгендиректора ООО "Кубань-Вино" Емельянова, согласно недавно принятому законопроекту производители вина, закупающие виноматериалы со стороны, смогут рассчитывать на компенсацию акциза примерно на том же уровне, что и производители, которые занимаются переработкой собственного винограда.

"При правильных вложениях это позволит далее развивать российское виноделие: расширять площади виноградников, модернизировать мощности производства, строить питомники, создавать новые туристические объекты. У нас, например, в планах продолжать строительство центра энологического туризма, модернизировать производство, расширять площади виноградников", - сказал Емельянов.

Винодел Акчурин между тем сообщил, что предприятие Rem Akchurin пользуется грантовой поддержкой и возмещением части затрат на посадку и уход за виноградниками.

Как отметил замгубернатора Рачаловский, при уплате акциза производители вина вправе применять налоговый вычет на использованный виноград.

В целом в текущем году, по его словам, в Ростовской области будет направлено более 50 млн рублей на стимулирование развития виноградарства и виноделия. Кроме того, в областном бюджете предусмотрены субсидии в объеме 13,9 млн рублей на проведение уходных работ на виноградниках автохтонных сортов в плодоносящем возрасте и на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники.