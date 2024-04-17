В РФ обсуждают создание единого оператора поставок топлива для АПК по образцу Татарстана

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Профильные ведомства обсуждают создание единого оператора топливных поставок для сельхозорганизаций, ориентируясь на опыт Татарстана. Такие поручение выданы министерствам, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания по рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака, прошедшего на прошлой неделе.

Минэнерго, Минсельхозу и ФАС совместно с властями Татарстана и заинтересованными организациями необходимо проработать вопрос целесообразности создания единого оператора товарных поставок нефтепродуктов для нужд сельхозтоваропроизводителей. Этот вариант нужно будет изучить, основываясь на опыте Татарстана, сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в Татарстане работает "Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций", который является оператором по формированию и использованию регионального продовольственного фонда. Компания занимается, в частности, кредитованием сельских товаропроизводителей, предоставляя им ГСМ, семена, минеральные удобрения, средства химической защиты.

Источник агентства также отметил, что Минсельхоз, Минэнерго и ФАС должны с учетом ранее выданных поручений провести анализ динамики изменений цен за апрель-октябрь 2017-2023 годов с целью определения "индикативного уровня" стоимости дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей на 2024 год. Этот анализ необходимо провести в оптовом и розничном сегментах с учетом инфляции, налогов и мер господдержки в виде субсидий для аграриев и т.д.

Нефтяникам рекомендовано безусловно выполнять рекомендации Минэнерго по поставкам топлива. В частности, до 15 апреля нефтяники должны были представить в Минэнерго план поставки топлива на следующий месяц на экспорт и на внутренний рынок, обеспечив приоритет последнего. Также нефтяники должны организовать ритмичную загрузку НПЗ и обеспечить равномерность и регулярность биржевых продаж нефтепродуктов.

Что касается розничного рынка, то здесь нефтяникам поставлена задача - непревышение роста цен на АЗС над уровнем инфляции. Между тем, ФАС, Минэнерго и региональные власти должны совместно проанализировать причины роста цен на заправках Забайкальского края.

От Минэнерго и ФТС ожидается оценка объемов "серого экспорта" нефтепродуктов и согласованные предложения о его недопущении.

Минэнерго, ФАС и СПбМТСБ должны до 15 мая представить "дорожную карту" развития срочного рынка топлива на биржевых торгах. Также Минэнерго и ФАС должны проработать вопрос увеличения штрафов при сверхнормативном хранении топлива в вагонах-цистернах. Минэнерго, Минтранс и РЖД должны обеспечить своевременную разгрузку вагонов с топливом в регионах.

Между тем, биржевые цены на бензин еще на прошлой неделе перешли к снижению, а на текущей их падение ускорилось. Сейчас относительно 8 апреля стоимость Аи-92 на СПбМТСБ снизились на 6,9%, до 48 773 рублей за тонну, на Аи-95 - на 9,2%, до 55 215 рублей за тонну.

Источники на топливном рынке связывают снижение биржевых цен с насыщением внутреннего рынка бензинами на фоне запрета его экспорта. В итоге внутри России произошло формирование необходимых запасов товара. Кроме того, дополнительными факторами стали приостановка активной закупки бензина нефтяниками на бирже, а также улучшение ситуации с жд-поставками нефтепродуктов по стране.

Также собеседники агентства отмечают, что ситуация с производством бензинов выглядит лучше, чем ожидалось из-за быстрого ремонта установок на НПЗ, а также активной закупки МТБЭ нефтяными компаниями.