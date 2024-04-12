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Apple готовит ИИ-процессоры для обновления всей линейки Mac

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. близка к выпуску процессоров нового поколения и планирует включить их во все модели компьютеров линейки Mac, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Новые процессоры будут называться M4 и выпускаться минимум в трех разновидностях - Donan, Brava и Hidra (указаны в порядке возрастания мощности). Пять месяцев назад компания выпустила первые Mac с процессорами M3.

Apple намерена подчеркнуть потенциал новых чипов в работе с искусственным интеллектом (ИИ) и сделать акцент на том, как они будут интегрироваться с новой версией операционной системы macOS, которая будет представлена в июне на ежегодной конференции компании для разработчиков.

Новые компьютеры планируется выводить на рынок с конца текущего года. Среди них будут новые iMac, бюджетный MacBook Pro с 14-дюймовым экраном, премиальные MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами, а также Mac mini.

Весной 2025 года Apple собирается обновить модели MacBook Air с 13- и 15-дюймовыми дисплеями, примерно в середине года - Mac Studio и позднее в 2025 году - Mac Pro.

Компания также рассматривает возможность внедрения поддержки памяти в размере до 500 Гбайт в лучшие десктоп-модели Mac. Последние версии Mac Studio и Mac Pro поддерживают до 192 Гбайт, предыдущий Mac Pro с процессором Intel - до 1,5 Тбайт. В случае с собственными чипами Apple память глубже интегрирована в основной процессор, что затрудняет наращивание ее объемов.

Планы компании могут измениться, пишет агентство.

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