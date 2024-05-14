Наложен арест на имущество Ярославского судостроительного завода

Фото: Олег Смыслов/РИА Новости

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Приставы наложили арест на имущество Ярославского судостроительного завода по решению регионального арбитражного суда, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно представленной информации, 25 апреля этого года арбитражный суд Ярославской области вынес решение об аресте имущества завода.

На основании исполнительного листа управление по особым исполнительным производствам Главного межрегионального управления ФССП (расположено в Москве) 2 мая возбудило соответствующее исполнительное производство.

Согласно сайту предприятия, оно производит разные корабли - от малых катеров до крупных морских и речных судов водоизмещением до 3400 тонн, в том числе суда коммерческого и специального назначения - скоростные патрульные катера, амфибийные патрульные катера на воздушной подушке, вспомогательные суда для аварийно-спасательных служб, водолазные суда.