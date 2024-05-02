"ЮТэйр" вышла из капитала перуанской вертолетной "дочки"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "ЮТэйр" продала свои 91,08% в перуанском вертолетном операторе Helicopteros del Sur S.A. (Helisur), сообщается в отчетности группы по МСФО за 2023 год.

Сделка произошла еще в июне 2022 года. Кому была продана доля, не уточняется.

"В результате продажи 91,08% доли в его (Helisur - ИФ) уставном капитале связанной стороне группа признала прибыль от выбытия дочерней компании в размере 1 608 179 тысяч рублей и прекратила признание неконтролирующей доли участия в сумме 832 тысячи рублей. Ожидаемое возмещение денежными средствами составляет 929 489 тысяч рублей", - сказано в отчете.

С января 2022 года и до даты выбытия вклад Helisur в выручку группы составил почти 500 млн рублей (общая сумма выручки за I полугодие 2022 года - 36,8 млрд рублей), в чистую прибыль - более 526 млн рублей (при общей прибыли в 5,3 млрд рублей)

О приобретении Helisur, крупнейшего на тот момент вертолетного оператора Перу (эксплуатировал 11 вертолетов Ми-8 и Ми-171), а также связанной с ним сервисной компании Aviacion del Sur S.A. "ЮТэйр" сообщала в 2009 году. С приобретением этих активов российская группа намеревалась расширить географию вертолетных операций на американском континенте. Сообщалось о планах заключить контракты на выполнение работ в Чили, Бразилии, Колумбии, Боливии. Сумма сделки не уточнялась.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания с самолетным парком, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. В парке группы насчитывается 59 самолетов Boeing и ATR и более 300 вертолетов разного типа.

С долей 50,5% группу контролирует АО "АК-инвест".