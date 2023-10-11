Цены производителей в США в сентябре выросли максимальными темпами с апреля

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре увеличились на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами с апреля, говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе цены производителей выросли на 2%, а не на 1,6%, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал их повышение в сентябре на 1,6%.

Рост цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем замедлился до 0,5% с 0,7% в августе и был минимальным за три месяца. Тем не менее, его темпы превысили ожидавшиеся рынком 0,3%.

Менее волатильный индикатор, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI), в сентябре вырос на 2,7% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Темпы повышения обоих показателей ускорились, в августе они составили 2,5% и 0,2% соответственно.

Стоимость товаров повысилась в прошлом месяце на 0,9% по сравнению с августом, в том числе из-за скачка цен на бензин (+5,4%). Услуги подорожали на 0,3%.