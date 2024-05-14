Госдума утверждает кабинет министров РФ

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассматривает внесенные главой правительства Михаилом Мишустиным кандидатуры министров.

Так на пост министра промышленности и торговли РФ утвердили губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Занимавший ранее должность главы Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров был предложен для назначения на пост первым зампредседателя правительства. Его кандидатура была одобрена депутатами накануне.

На должность министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Он занимает пост главы Минэкономразвития с января 2020 года, до этого с 2017 по 2020 год был губернатором Пермского края, а в 2012-2017 годах работал министром правительства Москвы.

На должность главы Минздрава РФ депутаты утвердили Михаила Мурашко. Доктор медицинских наук занимает пост с 2020 года.

Кандидатуру Антона Силуанова утвердили на должность министра финансов РФ. Он занимает этот пост с 2011 года, после того как Алексей Кудрин, занимавший тогда эту должность, а также позицию вице-премьера, покинул правительство.

Госдума также утвердила на должность министра транспорта РФ Романа Старовойта. С сентября 2019 года, Старовойт работал в должности губернатора Курской области (перед этим чуть меньше года был врио). В 2012-2018 годах он руководил подведомственным Минтрансу Росавтодором.

Кроме того, Ольга Любимова продолжит работу во главе Минкультуры.

Сергея Кравцова утвердили на пост министра просвещения РФ.

Антон Котяков утвержден Госдумой на пост министра труда и соцзащиты.

Первого замминистра сельского хозяйства РФ Оксану Лут утвердили на должность министра сельского хозяйства. Она сменила на этом посту Дмитрия Патрушева, который займет должность заместителя председателя правительства РФ и будет курировать вопросы АПК и экологии.

Михаила Дегтярева утвердили на пост главы Минспорта. С 24 сентября 2021 года Дегтярев занимал пост губернатора Хабаровского края. До этого был депутатом Госдумы VI и VII созывов, председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

Министром науки и высшего образования утвержден Валерий Фальков.

Ирек Файзуллин остается министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

На должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ депутаты утвердили Максута Шадаева. Он возглавляет министерство с 2020 года.

Новость дополняется