Банк России не нашел в мировой практике примеров дезинтермедиации на биржах

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России не нашел в мировой практике прецедентов дезинтермедиации на фондовом рынке и будет обсуждать этот вопрос с профучастниками этот вопрос, заявила на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2024" председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Биржа предлагает обсудить прямой доступ клиентов к ней, хотя справедливости ради надо сказать, что в мире таких прецедентов мы не нашли. Но, тем не менее, эти процессы идут, и нам нужно вместе с участниками рынка разобраться в них и решить, что мы делаем: более четко разграничиваем функции этих игроков либо считаем, что во взаимопроникновении есть плюсы и это может быть полезно, удобно для клиентов. И мы как регулятор будем смотреть с точки зрения клиента, прежде всего", - сказала Набиуллина.

ЦБ собирается выпустить консультативный доклад по дезинтермедиации и обсудить его на финансовом конгрессе в июле этого года.

"Мы с вами вместе не можем закрывать глаза на те процессы, которые происходят. Надо решить, что с этим делать уже в самом начале, чтобы не ломать устоявшиеся бизнес-модели, которые возникнут, а мы увидим в них риски", - добавила Набиуллина.