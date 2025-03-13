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"Мосбиржа", отложив идею дезинтермедиации, ждет завершения дискуссии и по интернализации

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Дискуссия по интернализации, которая возникла одновременно с темой дезинтермедиации на фондовом рынке, пока не окончена, ее нужно быстрее завершать, что должно улучшить состояние конкурентной среды, считает председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, на Форуме финансового рынка, организованном АКРА.

"Мы прошли с вами дискуссию, может ли биржа напрямую общаться с конечными клиентами, может ли брокер иметь в своем составе квазибиржу через интернализацию. По первой части мы договорились, что на какое-то значимое время мы не меняем расстановку вещей, но мы не завершили вторую дискуссию об интернализации", - сказал он.

"Мне кажется, что её надо быстрее завершить для того, чтобы конкурентная среда у нас выглядела более-менее прозрачно, и концентрация, которую мы сегодня имеем на брокерском рынке, потихонечку начала расползаться, и у нас появилось бы большее количество брокеров", - отметил глава набсовета "Мосбиржи".

Публичная дискуссия между участниками рынка по теме дезинтермедиации и интернализации началась весной 2024 года. Биржу беспокоят действия небольшой группы крупных брокеров, которые проводят сделки внутри себя, что негативно сказывается на ликвидности, отмечал тогда Швецов.

Летом 2024 года Банк России выпустил консультативный доклад, посвященный анализу архитектуры фондового рынка, где, в частности, назвал реализацию прямого доступа к биржевым торгам для большого количества клиентов затруднительной, а выгоды от этого неочевидными.

Позднее зампред ЦБ Филипп Габуния говорил, что открытие для инвесторов прямого доступа на биржу может принести больше вреда, чем пользы, но и интернализация в том виде, в котором она начинает складываться, тоже несет много рисков.

Банк России Мосбиржа Сергей Швецов Филипп Габуния
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