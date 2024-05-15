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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Мосбиржа с 20 мая запретит "шорты" с акциями Yandex N.V

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 20 мая вводит запрет на короткие продажи акций Yandex N.V., сообщается в информации на сайте торговой площадки.

Ранее сообщалось, что торги акиями Yandex N.V. на Мосбирже будут ограничены с 14 июня, 10 июля произойдет их делистинг, в тот же день начнутся торги акциями МКПАО "Яндекс".

Акционеры нидерландской Yandex N.V. (нынешняя холдинговая компания "Яндекса") 7 марта утвердили реструктуризацию компании, которая, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

ЗПИФ 13 мая предложил обмен акций Yandex N.V. на акции российского МКПАО "Яндекс" в соотношении 1:1 для бумаг на Мосбирже и СПБ бирже, а также обмен и выкуп для части других держателей в зависимости от условий. Начало сбора заявок на такой обмен начнется не позднее 16 мая и завершится 21 июня, сбор заявок по внебиржевому обмену и выкупу будет длиться с 13 по 31 мая.

Московская биржа Yandex
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