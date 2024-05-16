Квартальная выручка "Ростелекома" по МСФО выросла на 9%, до 173,8 млрд рублей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года выручка ПАО "Ростелеком" МСФО выросла на 9% в годовом исчислении, до 173,8 млрд рублей, сообщила компания.

Показатель OIBDA вырос на 4% - до 74,4 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA сократилась до 42,8% с 45% за I квартал 2023 года.

Доходы от услуг мобильной связи в январе-марте составили 64 млрд рублей (рост на 15%), от фиксированного доступа в интернет - 26,5 млрд рублей (рост на 4%), цифровых сервисов - 32,8 млрд рублей (рост на 14%), видеосервисов - 12,8 млрд рублей (рост на 19%).

Доходы от оптовых услуг (присоединение и пропуск трафика, VPN, аренда каналов и др.) остались практически на прежнем уровне - 21 млрд рублей. Выручка от фиксированной телефонии упала на 8% - до 10 млрд рублей. Доходы от прочих услуг составили 6,5 млрд рублей, снизившись на 6%.

Чистая прибыль в январе-марте составила 12,5 млрд рублей, сократившись на 28%. Операционная прибыль снизилась на 6% - до 31,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 15,1 млрд рублей, что на 32,6% меньше, чем годом ранее.

Капитальные вложения возросли в 2 раза - до 38,4 млрд рублей (22,1% от выручки). "Для поддержки высоких темпов развития мы уже в начале года активизировали реализацию инвестиционной программы, тогда как в предыдущие годы основной объем приходился на II-III кварталы. Такой подход позволит нам быстрее начать получать отдачу от вложенных средств в инфраструктуру и новые цифровые решения и технологии", - отметил первый вице-президент - фидиректор "Ростелекома" Сергей Анохин.

Свободный денежный поток "Ростелекома" в январе-марте снизился в 2,3 раза и составил 23,4 млрд рублей против 53 млрд рублей за I квартал 2023 года. "Динамику свободного денежного потока в I квартале 2024 года определили восстановление инвестиционной активности и рост процентных платежей", - поясняет компания.

Общий долг группы компаний на 31 марта 2024 года (с учетом АО) снизился на 1% по сравнению с началом года - до 620,7 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.

Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), вырос на 1% с начала года и составил 569,2 млрд рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA составило до 2х против 1,8х в I квартале 2023 года.

Операционные расходы увеличились на 13% - до 141,9 млрд рублей. Как поясняет компания, на динамику оказал влияние, в частности, 15%-ный рост расходов на персонал, в том числе - в связи с увеличением численности в цифровых кластерах и индексацией вознаграждения сотрудникам. Кроме того, на 13% выросли амортизационные отчисления и убытки от обесценения внеоборотных активов. Помимо этого, на 8% выросли расходы по услугам операторов связи.

Абонентская база

В I квартале количество пользователей услуги доступа в интернет на базе оптических технологий выросло на 7% - до 12,4 млн. В том числе количество частных пользователей составило 11,2 млн (рост также на 7%). Абонбаза услуги IPTV выросла на 6% - до 7,2 млн пользователей.

Число абонентов местной телефонии составило 9,9 млн, сократившись на 10%. Услугами ШПД на базе технологии xDSL пользовалось 1,9 млн абонентов, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Число абонентов кабельного ТВ уменьшилось на 2% - до 4,2 млн.

"Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка. Компании группы предоставляют услуги мобильной и фиксированной связи, доступа в интернет, платного ТВ, дата-центров, сервисы кибербезопасности и другие.