Выручка Ростелекома в IV кв. по МСФО выросла на 9% до 209,3 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" в IV квартале 2023 года составила 209,3 млрд рублей, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA составил 73,97 млрд рублей, увеличившись на 12%. Рентабельность по этому показателю выросла до 35,3% с 34,5%.

Доходы от услуг мобильной связи составили 61,5 млрд рублей (рост на 13%), от фиксированного доступа в интернет – 25,4 млрд рублей (рост на 4%), от цифровых сервисов – 61,5 млрд рублей (рост на 9%), видеосервисов – 12,2 млрд рублей (рост на 13%), оптовых услуг (присоединение и пропуск трафика, VPN и другие) – 23,1 млрд рублей (рост на 11%). Выручка от услуг фиксированной телефонии сократилась на 11% до 10,2 млрд рублей. Прочие услуги принесли компании 15,5 млрд рублей доходов, что на 16% больше, чем годом ранее.

Операционная прибыль "Ростелекома" в IV квартале возросла на 25% до 26,5 млрд рублей.

Чистая прибыль сократилась на 52% до 1,9 млрд рублей.

Капзатраты увеличились в IV квартале на 51% до 69,9 млрд рублей.

Общий долг группы компаний на 31 декабря 2023 года (с учетом АО) увеличился на 10% до 624,9 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы вырос на 12% с начала года и составил 563,3 млрд рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA сохранилось на уровне 2,0х.

Свободный денежный поток увеличился на 26% и составил 56,8 млрд рублей.

Компания воздерживается от прогнозов на 2024 год, учитывая неопределенность в отношении макроэкономических факторов. "Однако мы ожидаем продолжения устойчивого роста бизнеса и основных финансовых показателей в 2024 году", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента, финансового директора "Ростелекома" Сергея Анохина.