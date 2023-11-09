"Ростелеком" в III квартале нарастил выручку на 14% - до 173,9 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" по итогам III квартала 2023 года нарастило выручку на 14% - до 173,9 млрд рублей, сообщила компания.

Рост показателя в компании связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов, от видеосервисов, ростом доходов в сегменте мобильного бизнеса, в сегменте услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД).

Выручка "Ростелекома" от услуг связи увеличилась на 12% год к году - до 60 млрд рублей - в связи с ростом потребления мобильного интернета и базовых голосовых сервисов. Доходы от ШПД выросли на 6% - до 25,6 млрд рублей - за счет увеличения количества клиентов, подключенных по оптическим сетям доступа, и роста ARPU.

Выручка от цифровых сервисов достигла 34,7 млрд рублей, показав рост на 34%, на фоне продвижения проектов "цифровой регион", облачных решений, сервисов информационной безопасности, развития решений для соцсервисов.

Видеосервисы принесли "Ростелекому" 12 млрд рублей выручки - показатель вырос на 17% за счет развития и расширения клиентской базы видеосервиса Wink.

Выручка от фиксированной телефонии сократилась при этом на 3% - до 10,3 млрд рублей.

OIBDA "Ростелекома" в отчетном периоде выросла на 23% год к году - до 74,2 млрд рублей, рентабельность OIBDA увеличилась на 3,1 п.п. до 42,6%. Основной вклад в рост OIBDA в III квартале обеспечили мобильный бизнес, корпоративный и розничный сегменты, а также сегмент ЦОД и облачных сервисов, отмечает компания в своем сообщении.

Компания увеличила чистую прибыль на 58% - до 13,6 млрд рублей.

Операционные расходы "Ростелекома" в III квартале выросли на 8% - до 139,7 млрд рублей.

CAPEX "Ростелекома" составил 31,3 млрд рублей, показав рост на 48% год к году - его объем достиг 18% от выручки.

FCF составил 10,6 млрд рублей против 32,5 млрд рублей годом ранее.

На 30 сентября общий долг "Ростелекома" составил 555 млрд рублей, чистый долг - 497,8 млрд рублей.

Абонентская база

Количество интернет-абонентов "Ростелекома", подключенных по оптическим сетям, в III квартале достигло 11,9 млн, показав рост на 6% год к году.

Количество пользователей IPTV увеличилось на 5% - до 7 млн. Количество пользователей услуги "Виртуальная АТС" возросло на 10% - до 0,3 млн.

Абонентская база фиксированной телефонии сократилась на 10% год к году - до 10,5 млн - в условиях активного развития сетей мобильной связи. Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 6% год к году, а рост интернет-трафика в мобильных сетях составил 19%.

Количество абонентов кабельного ТВ снизилось на 1% - до 4,3 млн.