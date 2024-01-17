Выручка "Ростелекома" в 2023 году превысила 700 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" по итогам 2023 года составила более 700 млрд рублей, сообщил в среду президент компании Михаил Осеевский.

"За последние шесть лет наша выручка удвоилась и по итогам 2023 года превысила 700 млрд рублей", - сказал Осеевский в ходе "Дня цифровизации", проходящего в рамках выставки-форума "Россия"

По итогам 2022 года выручка "Ростелекома" составила 627,1 млрд рублей, увеличившись на 8,1%.

Показатель OIBDA в 2022 году составил 248,04 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем в предыдущем году. Рентабельность по OIBDA составила 39,6% против 37,7% в 2021 году.