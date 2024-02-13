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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

"Ростелеком" сообщил о планах провести IPO одной из "дочек" в 2024 году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" планирует в 2024 году провести IPO одной из дочерних компаний, сообщил журналистам президент оператора Михаил Осеевский.

"Ростелеком" в апреле 2021 года, презентуя стратегию, заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений (среди них назывались ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровая медицина и ряд других).

Во вторник Осеевский сообщил, что в этом году планируется вывести на биржу одну из компаний.

"У нас есть планы одну из компаний вывести на IPO в этом году", - сказал Осеевский журналистам в кулуарах Форума цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса.

Название компании, а также более определенных сроков IPO Осеевский не уточнил.

По его словам, планируется продать небольшой пакет. "Мы просто хотим протестировать аппетит инвесторов", - сказал президент "Ростелекома".

Михаил Осеевский Ростелеком
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