Акционеры "ТКС Холдинга" одобрили размещение допэмиссии акций для покупки Росбанка

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "ТКС Холдинг" на внеочередном собрании одобрили размещение дополнительной эмиссии акций в рамках сделки по интеграции в состав группы Росбанка, говорится в сообщении холдинга.

Явка на внеочередном собрании акционеров составила 62% от числа всех акционеров, имеющих право голоса. "Все решения, необходимые для интеграции ПАО "Росбанк" в состав МКПАО "ТКС Холдинг", приняты подавляющим большинством, 94% от присутствовавших проголосовали "за", - отмечается в сообщении.

Группа ожидает финализацию допэмиссии и закрытие сделки до конца III квартала 2024 года. Холдинг также планирует получить все необходимые регуляторные согласования от государственных органов.

Группа представит стратегию развития с учетом интеграции Росбанка в IV квартале 2024 года.

"ТКС Холдинг" по закрытой подписке может разместить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 тыс. 423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей. Резерв под осуществление преимущественного права выкупа акций составляет 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено.

Акции допэмиссии холдинга могут быть оплачены акциями Росбанка, а также бумагами АО "Аквамарин" (компания создана в ноябре 2021 года, осуществляет деятельность в области права, ее возглавляет член совета директоров "ТКС Холдинга" Александр Малаха). В оплату акций допэмиссии также могут быть внесены права требования к Росбанку по субординированным займам.

Акции допэмиссии группы планируется разместить в пользу "Интеррос Капитала", холдинговой компании "Интеррос", благотворительного фонда Владимира Потанина и его пяти доверительных управляющих – "ТКБ Инвестмент Партнерс", "ТрастЮнион Эссет Менеджмент", управляющей компании "Тринфико", "Ронин Траст", "РВМ Капитал".

Уставный капитал "ТКС Холдинга" после редомициляции составляет 725,3 млн рублей, он состоит из 199 млн 305,492 тыс. обыкновенных акций номиналом 3,64 рубля. Объем допэмиссии по номиналу – 473,2 млн рублей. Таким образом, в случае размещения всей допэмиссии акций уставный капитал холдинга может вырасти в 1,7 раза до 1 млрд 198,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Росбанк в рамках сделки по интеграции в "ТКС Холдинг" может быть оценен с мультипликатором в 0,9-1,1 капитала. На такую оценку рассчитывает совет директоров "ТКС Холдинга", исходя из рыночных бенчмарков.

Финальная оценка Росбанка будет определена советом директоров на основании результатов независимой экспертизы и будет зависеть от результатов due diligence.

На конец 2023 года размер капитала Росбанка по МСФО составлял 226,3 млрд рублей.

Основными акционерами Росбанка являются компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. "Интеррос" также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

Тинькофф банк и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам первого квартала 2024 года Тинькофф банк с активами в 2,337 трлн рублей занимал 11-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,162 трлн рублей – 12-е место. По размеру собственного капитала Тинькофф банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (251 млрд рублей), Росбанк – 14-е (237 млрд рублей).