"Макфа" и "Смак" обжаловали решение суда об их обращении в доход государства

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - АО "Макфа" (головное предприятие одноименной группы, крупного производителя макарон, муки и круп) и АО "Смак" (Свердловская область, производитель хлебобулочной продукции) обжаловали решение суда первой инстанции об их обращении в доход государства, сообщила "Интерфаксу" адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы ответчиков - семьи Юревичей.

Как сказано в картотеке дел на сайте Центрального районного суда Челябинска, две новые апелляции по делу об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства были зарегистрированы судом 16 мая, а появились в карточке дела - 17 мая.

"Это "краткие" жалобы от "Макфы" и "Смака". Краткая жалоба - которая не содержит всех аргументов, поскольку мы не видим еще мотивировочного решения по делу. Пока у нас нет его, мы не можем подробную жалобу написать", - пояснила Айвар.

Адвокат также сообщила, что 17 мая было подано заявление от семьи Юревичей об отмене обеспечительных мер в отношении их имущества.

"Определением суда (об обеспечительных мерах - ИФ) на имущество всех Юревичей был наложен арест. По решению суда изъяты доли и акции (компаний группы "Макфа" - ИФ), а личное имущество ответчиков - физических лиц не попало в решение об обращении в доход государства, поэтому мы просим снять с него арест", - уточнила адвокат.

Она напомнила, что ранее были поданы частные жалобы об отмене обеспечительных мер, однако даты их рассмотрения пока не назначены.

Центральный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Решение суда было принято к немедленному исполнению. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "Смак" (Екатеринбург). Также ответчиками по иску были 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

В иске Генпрокуратура требовала обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса. По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов.

Сообщалось также, что процесс передачи предприятий группы "Макфа" в госсобственность начался 15 мая. По данным ЕГРЮЛ, все компании-ответчики в форме ООО перешли во владение Росимущества, в том числе управляющая компания АО "Макфа" - ООО "Управляющая компания "М-Групп" (Москва).

АО "Макфа" - основной участник бизнес-группы, которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. В группу входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований. Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Как сказано в отчетности "Макфы" за 2023 год, в ее состав входит девять обособленных подразделений, в том числе две производственные площадки (Рощино и Гогино) в Челябинской области, по одной производственной площадке в Алтайском крае и Георгиевске Ставропольского края, складской комплекс в Домодедово Московской области, склад готовой продукции номер 9 в Челябинской области, а также департамент в Москве и обособленное подразделение в Челябинске.

Активами группы в Курганской области управляет ООО "УК "Агромакфа" (Мишкино, Курганская область). В частности, это ООО является управляющей компанией для АО "Долговское", ООО "Мишкинский КХП", ООО "Мишкинский продукт", АО "Новая пятилетка".

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.