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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Акции GameStop взлетели на 85%, торги прерывались 8 раз за час из-за волатильности

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Торги акциями американской компании GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, в первый час сессии понедельника прерывались восемь раз в связи с волатильностью, по данным Nasdaq Trader.

К 17:31 мск их стоимость подскочила на 85,1% при объеме торгов свыше 53 млн бумаг. Средний показатель за последние 65 дней составляет около 7 млн бумаг.

Котировки взлетели после возобновления публикаций в соцсети X (бывшая Twitter) пользователем Roaring Kitty ("Рычащий котенок") - розничным инвестором, который в 2021 году с помощью мемов продвигал GameStop и способствовал значительному росту ее капитализации.

GameStop
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