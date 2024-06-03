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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора

Котировки GameStop взлетели на 81% после очередной публикации "мемного" инвестора
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Акции американской компании GameStop, владеющей сетью магазинов видеоигр и потребительской электроники, подорожали на 80,9% на предварительных торгах в понедельник, до $41,87 за штуку.

Накануне розничный инвестор Кит Гилл, также известный в интернете как Roaring Kitty ("Рычащий котенок"), опубликовал на платформе Reddit скриншот, предположительно указывающий на покупку им 5 млн акций GameStop по цене $21,27 за штуку.

Таким образом, общая стоимость пакета может составлять около $106 млн.

В 2020-2021 годах Гил был одним из главных лиц, способствовавших резкому подъему котировок так называемых "мемных" акций, включая GameStop и оператора кинотеатров AMC Entertainment.

Бумаги не фигурирующей на скриншоте AMC на премаркете в понедельник подскочили в цене на 25,2%. Капитализация другого "мемного" эмитента - SunPower - растет на 12,9%.

AMC Entertainment AMC GameStop Reddit Кит Гилл США
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