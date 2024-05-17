Xpeng AeroHT планирует открыть предзаказ на "летающие" автомобили в 2024 году

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Компания Xpeng AeroHT, аффилированная с китайским производителем электромобилей Xpeng, планирует в этом году открыть предзаказ на "летающие" автомобили Land Aircraft Carrier и в 2026 году начать их поставки, заявил CNBC сопрезидент Xpeng Брайан Гу.

Ранее Xpeng собиралась начать поставки в четвертом квартале 2025 года. В 2024 году компания заявила, что Land Aircraft Carrier проходит сертификацию у китайского авиарегулятора.

Land Aircraft Carrier - крупный пикап с двухместным электрическим дроном, который отсоединяется от машины и в котором можно летать. Модель была представлена в прошлом году.

По словам Гу, на первом этапе пассажирам не потребуется специальной лицензии для полетов на дроне, поскольку он будет предназначен для отдыха и спорта.

Модель разрабатывается для использования на окраинах городов, и Xpeng будет сотрудничать с муниципальными властями для создания "летных парков и летных зон", где можно летать без получения разрешений. Специальные лицензии требуются для полетов ближе к центру городов, и получить на это одобрение будет гораздо сложнее, добавил Гу.