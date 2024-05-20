Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник растет по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и дорожающей нефти (Brent превысила $84 за баррель), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%. Лидируют в росте акции "АЛРОСА" (+3%) в день заочного годового собрания акционеров компании.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3519,76 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1218,72 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар стоит 90,95 рубля (без изменений).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+3%), расписки OZON (+2,7%), бумаги "Норникеля" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,5% "префы"), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), акции "Татнефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%) и "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,6%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,4%), "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%) и "ТКС Холдинг" (-0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, мировые фондовые рынки продолжают подъем, на прошлой неделе были обновлены рекорды по абсолютным значениям большинством крупнейших фондовых бирж мира.

В США индексы достигли новых максимумов благодаря сигналам о замедлении инфляционных процессов в экономике США, что вернуло надежды на возможное снижение ставок ФРС в текущем году.

Текущая неделя обещает быть менее насыщенной макроданными, хотя рынки ожидают публикацию PMI США, а также протоколов майского заседания ФРС. Главный фокус внимания на неделе будет направлен на финансовые отчеты ведущих компаний. В частности, финансовый отчет и прогноз Nvidia может стать катализатором волатильности на рынках, учитывая значительное влияние компании на отрасль искусственного интеллекта, полагает Кабаков.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ остается на траектории роста, а рынок суверенного долга продолжает снижение. Не исключено дальнейшее падение индекса гособлигаций в течение недели, учитывая вышедшие в пятницу показатели по инфляции за апрель. По данным Росстата, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 0,5% к марту 2024 года и на 7,84% к апрелю 2023 года. Данные по инфляции за апрель превысили предварительные показатели по недельной инфляции (0,42% в месячном выражении). Поступающие данные за май также остаются неутешительными - за первые 13 дней месяца потребительские цены повысились на 0,27% по сравнению с ростом на 0,09% за первые 15 дней в мае 2023 года, то есть сейчас цены растут втрое быстрее, чем годом ранее. Таким образом, говорить о замедлении инфляции не приходится, поэтому вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 7 июня существенно возрастает, считают аналитики.